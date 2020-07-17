Школьница из США попала в тюрьму из-за невыполненного домашнего задания

11:38, 17 июля 2020, ПАИ

Исполнительные власти и законодатели штата Мичиган борются за освобождение 15-летней школьницы, которая попала в места лишения свободы для несовершеннолетних за невыполнение домашнего задания, пишет РИА Новости.

В прошлом году школьницу Грейс обвинили в нападении и краже, но оставили на свободе на испытательном сроке. Два месяца назад судья сочла невыполнение домашнего задания нарушением условий и направила Грейс в комплекс для несовершеннолетних нарушителей.

При этом известно, что школьница страдает синдромом дефицита внимания и ей особенно трудно давались онлайн-занятия, на которые школы перешли из-за пандемии коронавируса.

Член палаты представителей Энди Левин заявил о «серьёзных упущениях» со стороны сотрудников суда, которые, в частности, не приняли во внимание «пониженную обучаемость» афроамериканки.

Конгрессвумен Бренда Лоуренс назвала решение суда «более чем вызывающим беспокойство». По ее словам, необходимо убедиться, что речь не идет о «диспропорциональных реалиях в правоохранительной системе, с которыми сталкиваются этнические меньшинства».