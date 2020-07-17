30 тысяч евро нашли псковские таможенники в микроавтобусе

12:30, 17 июля 2020, ПАИ

Псковские таможенники обнаружили 30 тысяч евро в микроавтобусе, на котором гражданин РФ пересекал российско-латвийскую границу через автомобильный пункт пропуска Бурачки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковской таможни.

Таможенники осмотрели транспорт с помощью рентгена, который показал наличие в подголовнике сиденья микроавтобуса свёртка.

Внутри свёртка таможенники нашли 3 пачки, содержащие 580 купюр по 50 евро, и 10 купюр номиналом 100 евро. Общее количество купюр составило 590 штук, общая сумма незаконно ввозимой валюты – 30 тысяч евро.

По факту контрабанды наличных денег возбуждено уголовное дело по статье 200.1 УК РФ.