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Общество

Себеж отмечает День освобождения от гитлеровской оккупации в годы войны

Фото газеты "Призыв".

В Себеже Псковской области 17 июля отмечают годовщину освобождения от гитлеровской оккупации.  

Как сообщила газета «Призыв», в городе проходят мероприятия, приуроченные к памятной дате. С утра прошел молебен у памятного знака, посвященного основанию города на Замковой горе.

В полдень состоялась виртуальная экскурсия по бунинским местам Себежского района в районной библиотеке, где презентовали  фильм  «Бунин и Себежский край».

Жителей и гостей города на площади у районного культурного центра встречает выставка мастеров «Галерея ремесел».

В 14:00 состоится возложение цветов к памятным знакам сквера 150-й Идрицко-Берлинской дивизии.

Также в этот день планируется вручение медалей в Год памяти и славы за личный вклад в подготовку празднования Великой Победы и другие мероприятия:

15:00 – Поэтическая композиция на площадке у памятника Зиновию Гердту, участнику Великой Отечественной войны, фронтовику, народному артисту СССР.

16:00 – Открытие памятной доски З.Е. Гердту, уроженцу города Себежа, на здании Себежского краеведческого музея.

16:30 – Встреча с краеведами музея, посвященная событиям 1944 года в Себежском районе, «Цена победы».

17:00 – Возложение венков и цветов на братском воинском захоронении. Минута молчания.

17:00 – Фотосессия на набережной (эстрада на воде).

18:00 – Открытие городского стадиона после реконструкции.

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