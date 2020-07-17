Счастья, мира, добра и благополучия пожелал себежанам Михаил Ведерников

14:23, 17 июля 2020, ПАИ

С годовщиной освобождения от гитлеровской оккупации, которую отмечает 17 июля Себежский край, поздравил жителей района губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

От напомнил, что с самых первых дней войны на территории оккупированного района развернулось партизанское движение. Сопротивление в тылу продолжалось три года, и в июле 1944 года совместными усилиями армии и партизан Себежский район был освобождён.Победа досталась высокой ценой: было разрушено почти три сотни деревень, тысячи себежан погибли на фронтах, во время оккупации или пропали без вести.

«Этот подвиг навечно останется в нашей памяти, как и труд тех, кто восстанавливал район после войны. В этот день мы чтим память погибших и говорим особые слова благодарности каждому ныне живущему ветерану. Для нас они всегда будут примером мужества, беззаветной любви и преданности Родине. Наш долг и обязанность – сохранить историческую память о Великой Отечественной войне, передать ее молодому поколению и сделать всё, чтобы быть достойными нашего наследия», - отметил губернатор.



«Желаю жителям Себежского района счастья, мира, добра и благополучия. С Праздником!»- заключил он.

