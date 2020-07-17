Поезд задавил подростка в Псковской области
Поезд задавил подростка на расстоянии 50 метров от железнодорожного переезда «станция Насва - станция Назимово» в Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России.
Тело мальчика нашли 15 июля. Характер травм свидетельствует, что ребёнка сбил подвижной состав, отметили в ведомстве. Следователи устанавливают обстоятельства случившегося. Все необходимые судебные экспертизы уже назначены.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).