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Поезд задавил подростка в Псковской области

Фото Дарьи Хватковой

Поезд задавил подростка на расстоянии 50 метров от железнодорожного переезда «станция Насва - станция Назимово» в Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России.

Тело мальчика нашли 15 июля. Характер травм свидетельствует, что ребёнка сбил подвижной состав, отметили в ведомстве. Следователи устанавливают обстоятельства случившегося. Все необходимые судебные экспертизы уже назначены.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).

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