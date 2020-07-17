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Общество

Коронавирус обнаружили у пяти туристов в Калининградской области

В Калининградской области выявлено пять случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщила глава регионального Роспотребнадзора Елена Бабура в эфире радио «Комсомольская правда – Калининград».

По её словам, среди заражённых коронавирусом есть один ребёнок. Он прибыл с родителями на отдых в Калининградскую область, у него развились клинические симптомы, мама обратилась за медицинской помощью. Ребёнок вместе с мамой госпитализирован в инфекционный стационар, уточнила Елена Бабура.

По последним данным, в Калининградской области выявлено 2 676 случаев заражения коронавирусом, выздоровел 1 921 человек, умерло 43 пациента. 

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