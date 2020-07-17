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Общество

Связисты разрушили культурный слой поселения викингов в Псковской области

Фото Археологического центра Псковской области

Связисты разрушили культурный слой известного археологического памятника эпохи викингов – поселения Горожане в Новосокольническом районе, сообщили Псковскому агентству информации в областном Археологическом центре.

Фото Археологического центра Псковской области

«При прокладке оптоволоконного кабеля связи было прорыта траншея через весь археологический памятник, – подчеркнули археологи. – Таким образом, при производстве земляных работ разрушен культурный слой «Поселения у д. Горожане», уничтожены или значительно повреждены несколько остатков построек X века (судя по характерным следам на отвалах грунта), нарушена стратиграфия памятника».

Фото Археологического центра Псковской области

Трасса оптоволоконного кабеля сейчас проложена от деревни Насва до деревни Вяз Новосокольнического района с целью обеспечения широкополосным интернетом школы и ФАПа в деревне Вяз. «По всей видимости, работы по прокладке кабеля продолжаются на трассе и в настоящее время. Возникает много вопросов, почему такие случаи возможны, и кто должен понести наказание?» – добавили археологи.

Поселение эпохи викингов располагалось на пути «из варяг в греки». Лонгрид «Псковские викинги» можно почитать здесь>>>

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