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Общество

Псковичей приглашают вступить в студенческий спасательный отряд

Фото: ВСКС Псковская область.

В Псковской области в 2020 году создадут три студенческих спасательных отряда, которые станут основой многофункционального центра спасательной помощи в Псковской области. Об этом сообщается в группе регионального отделения студенческого корпуса спасателей «ВСКС Псковская область» в соцсети «ВКонтакте».

Жителей Пскова приглашают вступить во второй спасательный отряд, функционал которого будет тесно связан с поиском пропавших людей в лесной и городской среде. «Участником данного отряда сможет стать любой желающий, любого возраста», - отмечают организаторы.

Добровольцы будут работать с поисковым оборудованием – рациями, навигаторами, в их распоряжении будут палатки, фонарики и другой инвентарь. Волонтеры научатся оказывать первую помощь, ориентироваться на местности (карты, навигаторы), проводить аварийно-спасательные работы, правильно действовать на пожарах и при ДТП, приобретут туристические навыки выживания в лесу, смогут организовать штаб для поиска пропавших.

По вопросам участия в проекте можно обращаться к куратору Александру Курамшину (https://vk.com/derbert).

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