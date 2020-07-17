441 житель Псковской области стал самозанятым

15:28, 17 июля 2020, ПАИ

За первые две недели июля 441 налогоплательщик в Псковской области зарегистрировался в качестве «самозанятого». Из них 59 – индивидуальные предприниматели, 382 – физические лица. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФНС России по Псковской области.

Налог для «самозанятых» введён в Псковской области с 1 июля. Самозанятые граждане освобождаются от необходимости представления какой-либо налоговой отчетности и регистрации контрольно-кассовой техники, а уплата налога производится по льготным налоговым ставкам: 4 % – с доходов, полученных от физических лиц и 6 % – с доходов, полученных от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Физические лица, которые не зарегистрировались в налоговом органе в качестве самозанятых, могут быть привлечены к ответственности в виде штрафа от 500 до 2000 рублей.

Зарегистрироваться в качестве самозанятого можно с помощью специальных сервисов: мобильного приложения «Мой налог», личного кабинета налогоплательщика или через уполномоченное кредитное учреждение.