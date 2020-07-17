Художественным руководителем Великолукского драматического театра стал Юрий Печенежский
Юрий Печенежский стал художественным руководителем Великолукского драматического театра, пишет газета «Великолукская правда Новости».
С 16 июля художественным руководителем Великолукского драматического театра назначен режиссер из Москвы, выпускник ГИТИСа Юрий Печенежский.
Спектакли Юрия Печенежского «Смотритель», поставленный по мотивам произведений Александра Пушкина и Николая Карамзина, «Старший сын» Александра Вампилова уже успел оценить великолукский зритель.
В прошлом году после конкурсного отбора в Long List премии российского театрального фестиваля «Золотая маска-2020» вошел спектакль Юрия Печенежского «Базаров», поставленный им на сцене Великолукского драматического театра по роману Ивана Тургенева «Отцы и дети».