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Общество

Художественным руководителем Великолукского драматического театра стал Юрий Печенежский

Юрий Печенежский стал художественным руководителем Великолукского драматического театра, пишет газета «Великолукская правда Новости».

С 16 июля художественным руководителем Великолукского драматического театра назначен режиссер из Москвы, выпускник ГИТИСа Юрий Печенежский.

Спектакли Юрия Печенежского «Смотритель», поставленный по мотивам произведений Александра Пушкина и Николая Карамзина, «Старший сын» Александра Вампилова уже успел оценить великолукский зритель.

В прошлом году после конкурсного отбора в Long List премии российского театрального фестиваля «Золотая маска-2020» вошел спектакль Юрия Печенежского «Базаров», поставленный им на сцене Великолукского драматического театра по роману Ивана Тургенева «Отцы и дети».

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