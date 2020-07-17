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Общество

Валерий Кузьмин: Оккупация Псковской области имеет все признаки геноцида

Директор Государственного архива Псковской области Валерий Кузьмин рассказал, что оккупация Псковской области имеет все признаки геноцида. Об этом он сообщил в эфире проекта ПАИ-livе 17 июля.

Говоря о проекте «Без срока давности» Валерий Кузьмин отметил, что на территории страны были оккупированы 22 региона.

«На этих территориях устанавливался очень жёсткий оккупационный режим, - добавил Валерий Кузьмин. – Псковская область была захвачена вначале и освобождена в самом конце».

По словам Валерия Кузьмина, оккупационный режим имел все квалифицирующие признаки геноцида

«Массовые убийства, расстрелы, создание невыносимых условий для жизни, преступление против детства, уничтожения людей – объёмы этих преступлений огромные, и не найдётся ни одного историка, который точно скажет, сколько человек погибло в процессе эти преступлений».

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