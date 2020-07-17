Валерий Кузьмин: Проект «Без срока давности» объединяет людей

16:33, 17 июля 2020, ПАИ

Директор Государственного архива Псковской области Валерий Кузьмин рассказал, что проект «Без срока давности» объединяет людей. Об этом он сообщил в эфире проекта ПАИ-livе 17 июля.

«Проект объединяет людей на разных площадках – историков, поисковиков, правоохранительных органов, госорганов, а также журналистов и учителей», - отметил Валерий Кузьмин.

Говоря про реакцию школьников на информацию об оккупации, зверствах фашистов Валерий Кузьмин отметил, что многие воспринимают жертв как абстрактных, из какой-то далёкой войны.

«Наша задача сделать так, чтобы это всё невозможно было забыть, - отметил Валерий Кузьмин, добавив, что оккупация Пскова была в 1918 году, но тогда массовых преступлений геноцида не было. – Во время Великой Отечественной войны фашизм показал, что он из себя представляет и это ни в коем случае нельзя забывать».