Сборник архивных материалов «Без срока давности» выпустили в Псковской области

04:08, 27 июня 2020, ПАИ

Государственный архив Псковской области выпустил сборник архивных материалов «Без срока давности» о судьбах тысяч жителей Советского Союза, посвящённый 75-летию Победы и проекту «Без срока давности». Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в ходе видеообращения к жителям региона, опубликованном в Instagram.

Книга издана на двух языках тиражом тысяча экземпляров. Сборник снабжён большим количеством документальных фотографий, архивных материалов, уточнил Михаил Ведерников.

«В первом разделе книги опубликованы доклады, которые прозвучали на пленарной сессии «Без срока давности». Здесь на основе архивных документов раскрываются новые данные о периоде оккупации Псковской области. Второй раздел сборника содержит ранее неизвестные данные об отдельных страницах Великой Отечественной войны и участниках тех событий», – отметил губернатор.

Электронная версия книги размещена на сайте Госархива Псковской области, а скоро она появится и на сайте проекта «Без срока давности». «150 экземпляров этой книги мы направим во все районные библиотеки для того, чтобы у каждого жителя Псковской области была возможность познакомиться с теми материалами, которые там размещены», – отметил Михаил Ведерников.

Губернатор порекомендовал всем жителям Псковской области ознакомиться с этой книгой для того, чтобы знать и помнить, какой ценой Советскому Союзу досталась Великая Победа.

Псковская область присоединилась к проекту «Без срока давности», инициатором которого стало Поисковое движение России, в июле 2019 года. Проект был презентован на молодёжном форуме «Без границ» в Себежском районе 19 июля прошлого года.

Проект «Без срока давности» поможет рассказать о военных преступлениях нацистов на оккупированных территориях и увековечить память мирного населения, погибшего во время Великой Отечественной войны. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников отмечал, что задача проекта «Без срока давности» направлена на защиту исторической правды.

14-15 ноября 2019 года в Пскове прошла Вторая международная научно-практическая конференция, посвящённая 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, где презентовали ряд рассекреченных документов УФСБ России по Псковской области о преступлениях немецко-фашистских захватчиков против мирного населения.

Познакомиться с рассекреченными архивными документами о преступлениях против мирного населения, которые УФСБ России по Псковской области передало в Государственный архив региона, можно здесь >>>.