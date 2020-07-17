ВТБ продолжит выдавать кредиты наличными по телефону

16:45, 17 июля 2020, ПАИ

ВТБ принял решение продолжить работу сервиса дистанционной выдачи кредитов наличными по телефону. За 2,5 месяца клиенты оформили таким способом около 10 % от всех продаж кредитов наличными через дистанционные каналы на сумму свыше 3,7 млрд рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе банка.

Сервис дистанционной выдачи кредитов наличными по телефону доступен действующим клиентам банка, которые уже имеют одобренное предложение, и хотят оформить продукт без посещения офиса. Процесс реализуется с помощью безбумажной технологии с использованием электронной подписи, которая обеспечивает высокую степень надежности проводимых операций как для банка, так и для клиента.

Удаленная выдача кредита проходит в несколько этапов. На первом клиент получает предложение сотрудника контакт-центра ВТБ по телефону. В случае согласия заемщика соединяют с сотрудником офиса, который помогает ему заполнить универсальную заявку. Электронный комплект документов отправляется на подпись в ВТБ Онлайн в рамках технологии безбумажного обслуживания. В своем личном кабинете клиент знакомится с документами на выдачу кредита и подписывает их простой электронной подписью в ВТБ Онлайн. После этого денежные средства зачисляются на счет, а все подписанные таким способом договоры хранятся в специальном разделе ВТБ Онлайн и доступны клиенту в любое время.

«Доля онлайн-выдач кредитов наличными сегодня составляет более 30 %. Мы видим спрос на цифровые услуги, поэтому продолжаем их активно развивать. Наши клиенты могут оформить кредит полностью дистанционно через приложение ВТБ Онлайн или по телефону в контакт-центре. Сейчас это особенно интересное предложение, потому что недавно мы улучшили условия по продукту и снизили ставку до 7,5%, что является одним их лучших предложений на рынке», – отметил начальник управления «Потребительское кредитование» ВТБ Евгений Благинин.

Безопасность технологии реализуется за счет целого комплекса мер, подтверждающих авторство и неизменность подписанного клиентом договора, а также надежной системой хранения данных и электронных документов. Банк при звонках никогда не запрашивает полный номер карты, ее CVV-код или код из СМС-сообщений – данная информация не подлежит разглашению. Сотрудники банка никогда не просят устанавливать дополнительные сторонние приложения для телефона, не имеющие отношения к ВТБ.