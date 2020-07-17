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Общество

Один из томов издания «Без срока давности» посвятят Псковской области

В 23-томник «Без срока давности» войдёт Псковская область. Об этом сообщил директор Государственного архива Псковской области Валерий Кузьмин в эфире проекта ПАИ-livе 17 июля.

Валерий Кузьмин рассказал, что к концу 2020 года будет представлен 23-томник «Без срока давности», один из томов которого будет полностью посвящён Псковской области.

«Уже передали материал в центральную редакцию в Москве», - подчеркнул Валерий Кузьмин.

22 тома будут посвящены регионам, которые были в оккпуации, и один общий том – федеральный.

Сайт «Без срока давности. Псковская область» планируют запустить 23 июля.

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