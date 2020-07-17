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Общество

Госархив Псковской области хранит опросные листы вернувшихся из концлагерей людей

Государственный архив Псковской области хранит опросные листы вернувшихся из концлагерей людей,  рассказал директор Государственного архива Псковской области Валерий Кузьмин в эфире проекта ПАИ-livе 17 июля.

В архиве хранятся опросные листы, возвратившихся на родину из германской неволи людей. Как пояснил Валерий Кузьмин, у  такого человека  выясняли все обстоятельств: как  вывозили, как заставляли работать, избивали,  в каких нечеловечских условиях жили узники.

Директор архива отметил, что к чтению этих документов надо подходить с «очень холодной головой», потому что если всё  пропускать через себя,  то становится очень тяжело.

«Я  нашёл документы, где содержится рассказ моего деда, которому было 11 лет.  Его вывезли в Германию с территории Порховского района из небольшой деревушки. Немцы деревню сожгли, всех погрузили в поезд и вывезли. Мой дед каким-то чудом выжил в этом концлагере, который находился в Германии», - поделился личной историей Валерий Кузьмин.

Ранее сообщалось, что 23 июля планируют запустить сайт «Без срока давности. Псковская область». «На сайте будут представлены документы и материалы об оккупационном режиме, сайт сделан мультиязычным, есть версия на английском и немецком языках», - отметил Валерий Кузьмин.

 

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