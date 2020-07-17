Госархив Псковской области хранит опросные листы вернувшихся из концлагерей людей

17:09, 17 июля 2020, ПАИ

Государственный архив Псковской области хранит опросные листы вернувшихся из концлагерей людей, рассказал директор Государственного архива Псковской области Валерий Кузьмин в эфире проекта ПАИ-livе 17 июля.

В архиве хранятся опросные листы, возвратившихся на родину из германской неволи людей. Как пояснил Валерий Кузьмин, у такого человека выясняли все обстоятельств: как вывозили, как заставляли работать, избивали, в каких нечеловечских условиях жили узники.

Директор архива отметил, что к чтению этих документов надо подходить с «очень холодной головой», потому что если всё пропускать через себя, то становится очень тяжело.

«Я нашёл документы, где содержится рассказ моего деда, которому было 11 лет. Его вывезли в Германию с территории Порховского района из небольшой деревушки. Немцы деревню сожгли, всех погрузили в поезд и вывезли. Мой дед каким-то чудом выжил в этом концлагере, который находился в Германии», - поделился личной историей Валерий Кузьмин.

Ранее сообщалось, что 23 июля планируют запустить сайт «Без срока давности. Псковская область». «На сайте будут представлены документы и материалы об оккупационном режиме, сайт сделан мультиязычным, есть версия на английском и немецком языках», - отметил Валерий Кузьмин.