Более 15 тысяч заявлений в электронном виде подали псковичи в Росреестр

17:08, 17 июля 2020, ПАИ

За шесть месяцев 2020 года в управление Росреестра по Псковской области поступило 15 322 заявления в электронном виде. Это на 43 % больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ведомства.

Из всех заявлений, поданных в электронном виде, 1 731 – на государственный кадастровый учет (увеличение с аналогичным периодом прошлого года на 81 %), 12 657 – на государственную регистрацию прав (увеличение на 46 %), 934 – по единой процедуре: кадастровый учет и государственная регистрация прав (уменьшение на 14 %).

Всего с начала года псковский Росреестр обработал 59 тысяч заявлений о государственном кадастровом учете и государственной регистрации прав, а также зарегистрировал более 65 тысяч прав, ограничений прав, обременений объектов недвижимости.