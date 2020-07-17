Активистов волонтёрского центра «Единой России» наградили в Пскове

17:32, 17 июля 2020, ПАИ

В Пскове за добровольческую деятельность наградили более 20 активистов волонтёрского центра «Единой России». Подарки и благодарственные письма им вручил депутат Госдумы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии Александр Козловский, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения «Единой России».

Александр Козловский отметил, что в сложной ситуации с пандемией коронавируса, волонтёры проявили активную гражданскую позицию, не остались в стороне и пришли на помощь нуждающимся в ней людям.

«В сложное время активизируются все ресурсы, в том числе и партийные. Волонтёрское движение партии «Единая Россия» сформировалось именно тогда, когда помощь людям стала жизненно необходима. Благодаря вашей отзывчивости и неравнодушию в период пандемии коронавирусной инфекции удалось сохранить здоровье и жизнь многим людям. Вы занимались тем, что помогали людям, старались быть полезными. Постоянно быть готовым оказать поддержку – дорогого стоит. Вы от души делали свою работу. Спасибо вам за это. «Единая Россия» не осталась в стороне в этот сложный период, и то, что сейчас партия набирает популярность у населения – это также благодаря и вашей работе», – отметил Александр Козловский.

Руководитель фракции «Единой России» в Псковской городской Думе Денис Иванов отметил, что приятно удивлён такому количеству мероприятий и добрых дел, которые делают волонтёры.

«Казалась бы, незаметно, а сейчас при подведении итогов оказывается, что такой большой список мероприятий, в которых принимали участие волонтеры. Приятно, что очень много молодых ребят присоединились к волонтёрской деятельности и готовы помочь людям», – отметил депутат и напомнил, что волонтёры работают бесплатно.

Среди основных направлений деятельности волонтерского центра «Единой России» – работа колл-центра, в том числе обработка заявлений граждан по вопросам работы управляющих компаний, общественного транспорта, учреждений здравоохранения и ЖКХ и других. Кроме того, информационно-просветительская работа: ребята обзвонили более 15 тысяч псковичей по вопросам противодействия распространения новой коронавирусной инфекции на территории муниципалитета и региона.

Также волонтёрский центр проводил еженедельные рейды «Народного контроля» по мониторингу наличия товаров и лекарств первой необходимости и их стоимости в магазинах и аптеках города. Кроме того, были организованы рейды по проверке качества продуктовых наборов, которые вручались школьникам, и соблюдению мер предосторожности на УИКах в дни голосования по поправкам в Конституцию РФ.

Среди направлений их деятельности было и социальное волонтёрство. В частности, оказание адресной помощи жителям Пскова, доставка медицинских масок, трансфер людей до учреждений здравоохранения, взаимодействие с медицинскими учреждениями Пскова по созданию условий для качественного обеспечения жителей города лекарствами. Ребята приняли участие в акции «Спасибо врачам», занимаясь доставкой СИЗов и чайных продуктовых наборов в медицинские учреждения. Они также разработали дизайн листовок с правилами профилактики новой коронавирусной инфекции в общественном транспорте, которые раздавали вместе со средствами индивидуальной защиты на остановках автобусов городского сообщения.

Ещё одним направлением деятельности волонтёров стала организация и проведение различных акций и событийных мероприятий. Волонтеры организовали флешмоб в День медицинского работника, поздравив сотрудников учреждений здравоохранения, которые стоят на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией. Ко Дню защиты детей ребята провели дезинфекцию детских площадок и спортивных сооружений на территории Псковского детского дома. Ко Дню Победы и в День России волонтёры раздавали георгиевские ленточки и средства индивидуальной защиты на улицах Пскова. Также проводили субботники и ряд других мероприятий.