Михаил Ведерников: Обеспечение транспортной доступности – одна из наших приоритетных задач

17:41, 17 июля 2020, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников отметил, что приоритетной задачей является обеспечение транспортной доступности в регионе, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Обеспечение транспортной доступности – одна из наших приоритетных задач, - отметил губернатор. – Мы начали с «Ласточки» и на этом не остановились. Важно, чтобы внутрирегиональные поездки были безопасными и доступными».

Поезд по маршруту Псков – Великие Луки рассчитан на 138 мест.

«Пока в экспериментальном формате запускаем, а если будет необходимость, то скорректируем маршрут и будет подвижной состав с тремя вагонами и скоростью не 100, а 120 километров в час».

Представитель компании РЖД отметил, что поезд будет востребован как жителями, так и гостями. Поезд идёт с хорошими скоростями, что позволяет назвать его безопасным, а также доступным по всему маршруту следования. Кроме того, он отметил, что автобусы в районах изменят время маршрута так, чтобы пассажиры могли успеть на поезд. В пилотный рейс отправились 21 человек и собака.