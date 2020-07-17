0
19:15
591 человек умер от коронавируса в граничащих с Псковской областью странах
18:02
Пригородные поезда Псков – Великие Луки оснащены мягкими и удобными сиденьями
17:41
Михаил Ведерников: Обеспечение транспортной доступности – одна из наших приоритетных задач
17:22
ВИДЕО: На псковском вокзале готовится к отправлению пилотный рейс поезда Псков – Великие Луки
17:08
Псковичи предложили посадить на кол разрушивших поселение викингов вандалов
16:09
Художественным руководителем Великолукского драматического театра стал Юрий Печенежский
16:03
Директор архива Псковской области расскажет о работе над проектом #БезСрокаДавности
Еще новости
Общество

Михаил Ведерников: Обеспечение транспортной доступности – одна из наших приоритетных задач

Фото ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников отметил, что приоритетной задачей является обеспечение транспортной доступности в регионе, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Обеспечение транспортной доступности – одна из наших приоритетных задач, - отметил губернатор. – Мы начали с «Ласточки» и на этом не остановились. Важно, чтобы внутрирегиональные поездки были безопасными и доступными».

Поезд по маршруту Псков – Великие Луки рассчитан на 138 мест.

«Пока в экспериментальном формате запускаем, а если будет необходимость, то скорректируем маршрут и будет подвижной состав с тремя вагонами и скоростью не 100, а 120 километров в час».

Представитель компании РЖД отметил, что поезд будет востребован как жителями, так и гостями. Поезд идёт с хорошими скоростями, что позволяет назвать его безопасным, а также доступным по всему маршруту следования. Кроме того, он отметил, что автобусы в районах изменят время маршрута так, чтобы пассажиры могли успеть на поезд. В пилотный рейс отправились 21 человек и собака.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>

591 человек умер от коронавируса в граничащих с Псковской областью странах
17 июля 2020
591 человек умер от коронавируса в граничащих с Псковской областью странах
Пригородные поезда Псков – Великие Луки оснащены мягкими и удобными сиденьями
17 июля 2020
Пригородные поезда Псков – Великие Луки оснащены мягкими и удобными сиденьями
Михаил Ведерников: Обеспечение транспортной доступности – одна из наших приоритетных задач
17 июля 2020
Михаил Ведерников: Обеспечение транспортной доступности – одна из наших приоритетных задач
ВИДЕО: На псковском вокзале готовится к отправлению пилотный рейс поезда Псков – Великие Луки
17 июля 2020
ВИДЕО: На псковском вокзале готовится к отправлению пилотный рейс поезда Псков – Великие Луки
Псковичи предложили посадить на кол разрушивших поселение викингов вандалов
17 июля 2020
Псковичи предложили посадить на кол разрушивших поселение викингов вандалов
Художественным руководителем Великолукского драматического театра стал Юрий Печенежский
17 июля 2020
Художественным руководителем Великолукского драматического театра стал Юрий Печенежский
Директор архива Псковской области расскажет о работе над проектом #БезСрокаДавности
17 июля 2020
Директор архива Псковской области расскажет о работе над проектом #БезСрокаДавности
Черного аиста снова разыскивает хозяйка в Острове
17 июля 2020
Черного аиста снова разыскивает хозяйка в Острове

Идет загрузка...