Александр Козловский: Себежский район – место силы и боевой славы Псковской области

17:45, 17 июля 2020, ПАИ

Депутат Госдумы РФ, секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Козловский поздравил себежан с 76-летием освобождения Себежского района от немецко-фашистских захватчиков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении партии.

Александр Козловский отметил, что Себежский район – место силы и боевой славы Псковской области. «Этот район уникален своими жителями, природными богатствами и своей историей. Себеж внесён в список исторических городов России. Здесь неоднократно бывал художник Марк Шагал, и многие его картины вдохновлены себежскими пейзажами. В Себеже родился и вырос известный актер Зиновий Гердт», – заметил депутат.

При этом Александр Козловский подчеркнул, что по всему миру Себежский район известен, как партизанский край, ведь с первых дней войны его жители уходили в леса, где организовывали подпольные группы и партизанские отряды для борьбы с немецко-фашистскими оккупантами.

«Эта земля пропитана кровью людей, ценой собственной жизни спасавших свою Родину, боевых братьев. Об этом потомкам всегда будет напоминать Курган Дружбы, который, безусловно, является самым главным мемориалом Себежского района», – отметил депутат.

В этот торжественный день Александр Козловский пожелал всем жителям Себежского района крепкого здоровья, мирного неба над головой, успехов и новых свершений, направленных на процветание родного края.