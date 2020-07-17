0
19:15
591 человек умер от коронавируса в граничащих с Псковской областью странах
18:02
Пригородные поезда Псков – Великие Луки оснащены мягкими и удобными сиденьями
17:41
Михаил Ведерников: Обеспечение транспортной доступности – одна из наших приоритетных задач
17:22
ВИДЕО: На псковском вокзале готовится к отправлению пилотный рейс поезда Псков – Великие Луки
17:08
Псковичи предложили посадить на кол разрушивших поселение викингов вандалов
16:09
Художественным руководителем Великолукского драматического театра стал Юрий Печенежский
16:03
Директор архива Псковской области расскажет о работе над проектом #БезСрокаДавности
Еще новости
Общество

Александр Козловский: Себежский район – место силы и боевой славы Псковской области

Депутат Госдумы РФ, секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Козловский поздравил себежан с 76-летием освобождения Себежского района от немецко-фашистских захватчиков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении партии.

Александр Козловский отметил, что Себежский район – место силы и боевой славы Псковской области. «Этот район уникален своими жителями, природными богатствами и своей историей. Себеж внесён в список исторических городов России. Здесь неоднократно бывал художник Марк Шагал, и многие его картины вдохновлены себежскими пейзажами. В Себеже родился и вырос известный актер Зиновий Гердт», – заметил депутат.

При этом Александр Козловский подчеркнул, что по всему миру Себежский район известен, как партизанский край, ведь с первых дней войны его жители уходили в леса, где организовывали подпольные группы и партизанские отряды для борьбы с немецко-фашистскими оккупантами.

«Эта земля пропитана кровью людей, ценой собственной жизни спасавших свою Родину, боевых братьев. Об этом потомкам всегда будет напоминать Курган Дружбы, который, безусловно, является самым главным мемориалом Себежского района», – отметил депутат.

В этот торжественный день Александр Козловский пожелал всем жителям Себежского района крепкого здоровья, мирного неба над головой, успехов и новых свершений, направленных на процветание родного края. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>

591 человек умер от коронавируса в граничащих с Псковской областью странах
17 июля 2020
591 человек умер от коронавируса в граничащих с Псковской областью странах
Пригородные поезда Псков – Великие Луки оснащены мягкими и удобными сиденьями
17 июля 2020
Пригородные поезда Псков – Великие Луки оснащены мягкими и удобными сиденьями
Михаил Ведерников: Обеспечение транспортной доступности – одна из наших приоритетных задач
17 июля 2020
Михаил Ведерников: Обеспечение транспортной доступности – одна из наших приоритетных задач
ВИДЕО: На псковском вокзале готовится к отправлению пилотный рейс поезда Псков – Великие Луки
17 июля 2020
ВИДЕО: На псковском вокзале готовится к отправлению пилотный рейс поезда Псков – Великие Луки
Псковичи предложили посадить на кол разрушивших поселение викингов вандалов
17 июля 2020
Псковичи предложили посадить на кол разрушивших поселение викингов вандалов
Художественным руководителем Великолукского драматического театра стал Юрий Печенежский
17 июля 2020
Художественным руководителем Великолукского драматического театра стал Юрий Печенежский
Директор архива Псковской области расскажет о работе над проектом #БезСрокаДавности
17 июля 2020
Директор архива Псковской области расскажет о работе над проектом #БезСрокаДавности
Черного аиста снова разыскивает хозяйка в Острове
17 июля 2020
Черного аиста снова разыскивает хозяйка в Острове

Идет загрузка...