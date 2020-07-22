Как сэкономить при покупке квартиры в ипотеку в Псковской области

10:03, 22 июля 2020, ПАИ

С развитием электронных сервисов для продажи и покупки жилья время сделок с недвижимостью сократилось с двух недель до нескольких дней. Теперь в интернете можно подобрать квартиру, связаться с риелтором, менеджером банка и получить одобрение на ипотеку. Останется только приехать в банк, чтобы подписать документы и направить их на электронную регистрацию. К тому же сервис «Электронная регистрация» позволяет сэкономить не только время, но и деньги. Почему электронная регистрация сделок с недвижимостью безопасна, удобна и выгодна, Псковское агентство информации выяснило у руководителей агентств недвижимости региона.

Банки давно и успешно используют электронные сервисы для продажи и покупки жилья как в ипотеку, так и за наличный расчет. Так, например, в конце июня Сбербанк и Росреестр провели миллионную сделку с использованием сервиса «Электронная регистрация».

Сделка за несколько часов

Этот сервис позволяет отправить документы на государственную регистрацию права собственности без посещения МФЦ и Росреестра, и клиентам это нравится: 89% всех сделок с недвижимостью через Сбербанк в Пскове регистрируются в электронном виде. Зарегистрированные документы участники сделки получают по электронной почте.

«Преимущества электронной регистрации очевидны – это то удобство, которое дает эта услуга, - отмечает директор агентства «Псковская недвижимость» Галина Швайка. - Мы осуществляем сделку в банке за один приход, где одновременно сдаем документы и на регистрацию в РосРеестр. Мы экономим время наших клиентов, регистрация проходит значительно быстрее. Это безопасно и удобно всем сторонам сделки».

К примеру, электронный сервис может оказаться спасением для продавцов из другого города. Галина Швайка рассказала, что некоторые псковичи, переезжая в Санкт-Петербург на постоянное место жительство, решают продать недвижимость в Пскове. «Благодаря электронной регистрации продавцы могут заключить сделку из другого города и сразу получить расчет. Таким образом, они могут приехать в Псков только на передачу квартиры, если возникнет такая необходимость», - объяснила руководитель агентства.

Директор агентства «Академия недвижимости» Константин Ситкин рассказал, что последнюю сделку они провели всего за четыре часа. «Человек подписал договор купли-продажи, Сбербанк дистанционно передал документацию в Росреестр, Росреестр за четыре часа зарегистрировал сделку, и мы получили готовый результат», - объяснил Константин Ситкин.

На оформление документов традиционным способом в многофункциональном центре придется потратить гораздо больше времени. Простоять в живой очереди в МФЦ можно от 30 минут до нескольких часов. После предоставления документов в многофункциональный центр их передадут в Росреестр. «Ожидать придется не менее чем 10 рабочих дней. После этого надо опять же встречаться в МФЦ, забирать документы и ехать в банк на перевод денежных средств», - рассказал специалист.

Безналичный перевод

Более 50% сделок агентства недвижимости «А-Реал» всегда проходило через электронный сервис. Во время пандемии удаленная регистрация пользовалась еще большей популярностью и достигла 100%. Директор агентства Михаил Головин отметил, что эта услуга не только значительно повышает удобство купли-продажи, но и делает процесс абсолютно безопасным, как и безналичный сервис безопасных расчетов. «Деньги людям поступают после регистрации сделки со счета на счет. Это удобно, и нет необходимости брать в руки наличные. Тем более, клиенты идут в Сбербанк, а это – гарантия того, что все пройдет безопасно», - подчеркнул Михаил Головин.

Кроме того, по словам риелтора, клиенты могут отдельно заказать в МФЦ выписку, чтобы у них на руках остался и бумажный документ. Однако все равно Росреестр регистрирует любую сделку в Едином государственном реестре, а на электронную почту человек получает точно такие же документы, как в МФЦ.

Расходы берут на себя агентства

Услуга «Электронная регистрация» является платной, но некоторые партнеры банков готовы подарить эту сумму своим клиентам, взяв расходы за удобный сервис на себя.

В стоимость ее, кроме того, входит государственная пошлина две тысячи рублей, которую при очной сделке человек заплатит в МФЦ.

«Естественно, если клиент обращается к нам, то мы готовы бремя оплаты за эту услугу взять на свои плечи, - комментирует руководитель компании «А-Реал» Михаил Головин. - Я считаю, что для клиента при условии, что агентство недвижимости берет на себя оплату данной услуги, это, конечно, замечательно. Ты бережешь себе нервы, экономишь время и, более того, получаешь скидку».

Как снизить процентную ставку на ипотеку

Как сэкономить на ипотеке? Этот вопрос волнует каждого человека, который решился взять жилищный кредит. Поэтому при использовании сервиса «Электронная регистрация» Сбербанк предлагает весомую скидку по процентной ставке – 0,3% годовых. Такая акция продлится до 1 февраля 2021 года. Так, без учета специальных предложений застройщиков, позволяющих еще больше снизить процент по кредиту, льготная ставка для семей с детьми на покупку в новостройке составляет от 4,7% годовых на весь срок кредита при регистрации сделки в электронном виде, для остальных клиентов по программе «Господдержка 2020» - от 6,1%.

Например, покупая квартиру за два миллиона рублей, вы берете в кредит 1,5 миллиона сроком на 15 лет. Средняя ставка по ипотеке на вторичном рынке составляет 8,1%, каждый месяц вы будете выплачивать по 14 422 рублей. Если же воспользоваться сервисом «Электронная регистрация», то ежемесячный платеж уменьшится до 14 163 рублей. Экономия, таким образом, составит 46,5 тысячи рублей за весь период или 256 рублей в месяц.

Некоторые псковские агентства недвижимости, например «А-Реал», «Псковская недвижимость», «Академия недвижимости» и другие, предлагают своим клиентам бесплатно воспользоваться электронной регистрацией как при оформлении сделки при наличном расчете, так и при ипотеке.

Благодаря современным технологиям от момента появления желания взять квартиру в ипотеку до получения ключей от нового жилья может пройти всего два дня.

К примеру, ресурс «ДомКлик» можно назвать порталом по подбору и продаже недвижимости полного цикла: на сайте ключевые партнеры организации – агентства недвижимости – выкладывают все свои объекты. Здесь клиент может присмотреть будущее жилье и в чате обсудить нюансы покупки с брокером и менеджером банка, тут же рассчитать условия кредита и подать заявку на ипотеку. Ответ поступит в течение суток. После этого приехать в банк и за один день подписать документы и в электронном виде зарегистрировать объект недвижимости, после чего с помощью сервиса безопасных расчетов банк переведет продавцу денежные средства покупателя.

Современные технологии прочно вошли в нашу жизнь. Мы совершаем покупки в интернет-магазинах, расплачиваемся картой в супермаркете, участвуем в вебинарах и посещаем виртуальные экскурсии. Почему бы не воспользоваться электронными сервисами при покупке жилья, чтобы ранее трудоемкий процесс сделок с недвижимостью стал легким и удобным.