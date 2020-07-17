Почти два года проведёт в тюрьме пыталовец за угрозу ножом полицейским

18:37, 17 июля 2020, ПАИ

24-летний житель Пыталовского района проведёт один год и восемь месяцев в колонии строгого режима за угрозу ножом сотрудникам полиции. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в районной прокуратуре.

Инцидент произошёл 9 февраля 2020 года. В этот день стражи порядка пытались предотвратить административное правонарушение, но мужчина решил этому помешать. Он взял в руку нож, и, двигаясь в сторону полицейских, высказывал в их адрес угрозы применения насилия.

Пыталовский районный суд признал мужчину виновным в совершении преступления по части 1 статьи 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей) и назначил ему наказание в виде одного года и восьми месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.