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Общество

Почти два года проведёт в тюрьме пыталовец за угрозу ножом полицейским

24-летний житель Пыталовского района проведёт один год и восемь месяцев в колонии строгого режима за угрозу ножом сотрудникам полиции. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в районной прокуратуре.

Инцидент произошёл 9 февраля 2020 года. В этот день стражи порядка пытались предотвратить административное правонарушение, но мужчина решил этому помешать. Он взял в руку нож, и, двигаясь в сторону полицейских, высказывал в их адрес угрозы применения насилия.

Пыталовский районный суд признал мужчину виновным в совершении преступления по части 1 статьи 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей) и назначил ему наказание в виде одного года и восьми месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

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