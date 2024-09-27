Фестиваль ГТО в Дедовичах объединил муниципальных и государственных гражданских служащих Псковской области

21:40, 27 сентября 2024, ПАИ

VIIII Фестиваль Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне» состоялся в Дедовичском районе сегодня, 27 сентября. В соревнованиях приняли участие муниципальные и государственные гражданские служащие Псковской области, депутаты законодательных органов области и местного самоуправления, пишет районная газета «Коммуна».

Мероприятие было посвящено 10-летию ВФСК ГТО. Целью проведения фестиваля является вовлечение населения в систематическое занятие физической культурой и спортом.

В командном первенстве I группы команда Порховского района заняла первое место, второе место завоевали представители Дедовичского района, третье и четвёртое места – Печорский и Локнянский муниципальные округа соответственно.