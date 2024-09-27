Великолучане обсуждают вопрос установки сотовой вышки вблизи детской площадки

23:32, 27 сентября 2024, ПАИ

В социальных сетях великолучане активно обсуждают вопрос установки сотовой вышки во дворе домов на улице Жукова, 26/13 и Дворецкой, 13. Горожан настораживает близость вышки к жилым домам и детской площадке, на которой обычно собирается много детей. Администрация Великих Лук прокомментировала ситуацию с установкой сотовой вышки во дворе многоквартирного дома, пишет районная газета «Великолукская правда. Новости».

«В соответствии со всеми действующими нормативными актами, федеральными законами размещаемое сооружение связи не является особо опасным, технически сложным сооружением. Разрешение на использование земельного участка для вышеназванных целей, выданное в 2022 году, является временным, ограниченным по сроку действия. Дополнительно сообщаем, что в настоящее время администрацией города Великие Луки принимаются меры для урегулирования ситуации», – отметили в администрации.