Спортивная акция «10 000 шагов к жизни» прошла в Бежаницах

20:14, 27 сентября 2024, ПАИ

В Бежаницах прошла всероссийская спортивная акция «10 000 шагов к жизни» сегодня, 27 сентября. Об этом пишет районная газета «Сельская новь».

С приветственным словом на ней выступил глава района Сергей Михеев. Он поздравил участников акции с предстоящими праздниками – со Всемирным днём сердца и Всероссийским днём ходьбы – и отметил важность ходьбы как наиболее эффективного и безопасного вида физической нагрузки, играющего важную роль в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.

Сергей Михеев также пожелал жителям муниципалитета здоровья и хорошего настроения, а организаторам – приобщения к спортивному образу жизни как можно большего числа людей.

Под руководством педагогов Бежаницкого центра развития творчества детей и юношества участники акции прошли 10 000 шагов по улицам районного центра.

Кроме того, прозвучали вокальные номера в исполнении Полины Шабалиной, а ребята из «Движения первых» выступили с танцевальным флешмобом, к которому мог присоединиться любой желающий.