В Бежаницах провели праздничное мероприятие, посвящённое Дню пожилых людей

23:47, 27 сентября 2024, ПАИ

В Историко-культурном центре Философовых в Бежаницах состоялось праздничное мероприятие, посвящённое Дню пожилых людей, сегодня, 27 сентября. Об этом пишет районная газета «Сельская новь».

С наступающим праздником ветеранов клуба «Вера» поздравил глава Бежаницкого района Сергей Михеев. Сотрудники музея подготовили праздничную программу «Листая семейный альбом», приуроченную к Году семьи.

«На встречу пожилые люди пришли не с пустыми руками: каждый принёс старые фото из своего семейного альбома. Был не просто просмотр дорогих сердцу каждого фотографий, а их рассказы и трогательные воспоминания о событиях разных лет, которые происходили в жизни ветеранов. Трогательная встреча людей старшего поколения за чаем с пирогами получилась тёплой, насыщенной песнями, танцами, развлечениями и оставила незабываемый след в душе каждого!» – написали в газете.