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Диктант «Бегущая строка» памяти Валентина Курбатова написали в Гдове

Диктант «Бегущая строка» памяти Валентина Курбатова прошёл в актовом зале Гдовской районной библиотеки сегодня, 27 сентября. Об этом пишет районная газета «Гдовская заря».

Диктант «Бегущая строка» памяти Валентина Курбатова написали в Гдове. Фото: газета «Гдовская заря»

Диктант писали пенсионеры, молодёжь, работающие – словом, все читатели. Библиотекарь Полина Буркова рассказала присутствующим о личности и судьбе известного псковича.

«На время все окунулись в школьную пору. Екатерина Миронова взяла на себя роль учителя, зачитывая текст, а участники внимательно следили за её интонацией. Читали отрывок из книги Валентина Яковлевича «Нечаянный портрет». По всему было видно, что участники увлечены процессом и для них это не забава, а реальная проверка знаний русского языка. Хоть текст был не очень большим, но в нём были настолько длинные предложения с громадным количеством знаков препинания, что Екатерине Александровне приходилось повторять прочитанное несколько раз. Но все справились, и справились неплохо», – пишет газета.

В завершение все присутствующие смогли сверить свой текст с оригинальным. Все участники получили памятный сертификат об участии в диктанте от Псковской областной универсальной научной библиотеки имени Валентина Курбатова.

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