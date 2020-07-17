545 тонн растительной продукции ввезли за сутки в Россию через Псковскую область

18:59, 17 июля 2020, ПАИ

За минувшие сутки в Россию через государственную границу в Псковской области ввезли 545 тонн растительной продукции. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Так, из Белоруссии поступило 126,8 тонны белокочанной и 4,4 тонны пекинской капусты, 91,9 тонны томатов, 78,1 тонны соевого шрота, 56,1 тонны огурцов, 7,8 тонны черники, 4,9 тонны грибов (лисички), 2,3 тонны кочанного салата, 2,2 тонны красной и чёрной смородины, 1,2 тонны крыжовника.

На российско-латвийском участке госграницы РФ фитосанитарный контроль прошли фрукты и ягоды из Сербии и Македонии: 70 тонн персиков и нектаринов, 35,7 тонны вишни, 19,1 тонны яблок, 13,4 тонны слив, 5,8 тонны груш, 3,5 тонны голубики, 2 тонны ежевики 1,9 тонны абрикосов. Также из Латвии была ввезена 21 тонна солода.

В ходе осмотра нарушений законодательства РФ в области карантина растений выявлено не было, карантинные объекты не обнаружены. Вся продукция направилась в адрес предприятий, индивидуальных предпринимателей и торговых сетей России.