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Общество

Рособрнадзор: Задания ЕГЭ по химии соответствуют курсу школы

Задания Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по химии имеют разный уровень сложности, но все они взяты исключительно из школьного курса. Об этом заявили в Рособрнадзоре в ответ на призыв отменить результаты ЕГЭ из-за якобы чрезмерно сложных заданий, пишет «Российская газета».

В ведомстве пояснили, что разные уровни сложности позволяют выявить лучших выпускников. Самые сложные вопросы рассчитаны на тех, кто изучал предмет более глубоко.

В Рособрнадзоре отметили, что экзаменационная модель экзамена по химии прошла общественно-профессиональное обсуждение, и призвали школьников и их родителей дождаться итогов экзамена.

Ранее в интернете появилась петиция за отмену результатов ЕГЭ по химии. В ней говорится, что задания на экзамене были рассчитаны на вузовский уровень подготовки и не соответствовали тем, к которым готовились школьники. 

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