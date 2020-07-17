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Общество

До +28 градусов ожидается в Псковской области 18 июля

18 июля на территории Псковской области ожидается переменная облачность, днём местами пройдёт небольшой кратковременный дождь. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

По данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе ночью составит от +7 до +12 градусов, днём – от +23 до +28.

Будет дуть ветер северного направления со скоростью 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет высоким.

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