В Себеже открылся обновлённый стадион
Стадион на улице Челюскинцев в Себеже торжественно открыли 17 июля после реконструкции, сообщает газета «Призыв». Во время церемонии вручили благодарственные письма и почётные грамоты тем, кто помогал с ремонтом, благоустройством стадиона и поддерживал морально.
Новое покрытие на стадионе опробовали футболисты, которые провели товарищеский матч.
Встреча на реконструированном стадионе завершила программу праздничных мероприятий, посвящённых Дню освобождения Себежского района от немецко-фашистских захватчиков.