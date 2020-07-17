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Общество

В Себеже открылся обновлённый стадион

Фото газеты "Призыв".

Стадион на улице Челюскинцев в Себеже торжественно открыли 17 июля после реконструкции, сообщает газета «Призыв». Во время церемонии вручили благодарственные письма и почётные грамоты тем, кто помогал с ремонтом, благоустройством стадиона и поддерживал морально.

Новое покрытие на стадионе опробовали футболисты, которые провели товарищеский матч.

Фото газеты "Призыв".

Встреча на реконструированном стадионе завершила программу праздничных мероприятий, посвящённых Дню освобождения Себежского района от немецко-фашистских захватчиков. 

 

 

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