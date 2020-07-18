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Общество

Михаил Ведерников: Обстановка с коронавирусом в Псковской области улучшается

В Псковской области обстановка с коронавирусом улучшается. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в своём Instagram-видео, обращаясь к жителям региона.

«Ситуация с коронавирусом в Псковской области улучшается, за предыдущую неделю на 50% снизилось количество новых случаев заражения», - отметил Ведерников, добавив, что продолжает расти количество победивших коронавирус.

Глава региона отметил, что удалось не допустить новых очагов и перейти ко второму этапу снятия ограничений.

«Рассчитываю, что через две или три недели перейдём к третьему и уже к последнему этапу, - подчеркнул Михаил Ведерников, призвав горожан отдавать отчёт в том, что коронавирус ещё не ушёл. – Пик коронавируса, который мы прошли дался системе здравоохранения тяжело».

По словам главы региона, с конца июня количество зарегистрированных смертей от коронавируса увеличилось вдвоем.

«Помните, какой ценой справились мы с первой волной пандемии, - заметил Михаил Ведерников. – Коронавирус не любит жаркую погоду, но впереди осень и может быть вторая волна».

Глава региона рассчитывает, что к этому времени у населения сформируется популяционный иммунитет.

«Мы должны быть готовы к любому развитию событий», - заметил губернатор.

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