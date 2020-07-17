О туристических возможностях Псковской области российским журналистам рассказали Елена Бибикова и Нинель Салагаева

23:30, 17 июля 2020, ПАИ

О развитии внутреннего туризма в Псковской области и туристических возможностях региона рассказали российским журналистам член Совета Федерации от Псковской области Елена Бибикова и заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева.

Они приветствовали участников пресс-конференции ТАСС, состоявшейся в онлайн-формате, с берегов реки Великой, рядом со стенами Псковского кремля и Свято-Троицкого собора.

Сенатор рассказала об уникальных достопримечательностях Псковской земли: о храмах и монастырях, усадьбах и природных заповедниках.

«На нашей Псковской земле сохранилось много редчайших жемчужин древнерусской архитектуры, десять православных храмов включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. А одна из главных православных святынь России, Псково-Печерский мужской монастырь XV века, не закрывался никогда ни при каких обстоятельствах. Это волшебное место, в котором вы испытаете прилив сил и найдёте ответы на нерешённые вопросы», – рассказала сенатор.

Елена Бибикова напомнила, что Псковская область связана с именами многих гениев. Здесь жили и творили Пушкин, Мусоргский, Римский-Корсаков, Софья Ковалевская. Сенатор отметила, что ежегодно в Псковскую область съезжаются гости со всей страны и из-за рубежа на фестивали исторической реконструкции, на Международную парусную регату на Псковском озере, Международную встречу воздухоплавателей в Великих Луках и просто чтобы подышать особым чистым воздухом, насладиться красивой природой и прикоснуться к святыням древних храмов.

В 2019 году Псковская область приняла 438 тысяч туристов и более миллиона экскурсантов, сообщила журналистам заместитель губернатора Нинель Салагаева. По её словам, это стало возможным в том числе благодаря развитию транспортного сообщения. В настоящее время в Псков можно приехать авиа-, авто- и железнодорожным транспортом. Из Москвы и Петербурга туристы могут доехать за считаные часы.

Вице-губернатор обратила внимание участников пресс-конференции на развитие туризма для детей. Она отметила, что Псковская область – один из значимых центров детского туризма в стране.

«Более 2 тысяч школьников из разных субъектов страны посетили наш регион по программе «Моя Россия», – сообщила вице-губернатор. – Природный и историко-культурный потенциал Псковской земли очень велик, и мы стараемся сохранить и передать ребятам духовные ценности нашего народа».

Нинель Салагаева также отметила, что сейчас в рамках туркластера «Духовные истоки» создаётся комфортная туристская среда в Печорах и на Талабских островах. Для этих целей планируется привлечь порядка 2 млрд рублей инвестиций.

«Наша страна удивительна, её история богата событиями, природа – великолепна и разнообразна, люди – открыты и доброжелательны! Путешествуйте по России и обязательно приезжайте к нам в Псков! Мы вам всегда рады!» – заключила Елена Бибикова.

В пресс-конференции ТАСС также приняли участие губернатор Мурманской области Андрей Чибис, председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко, заместитель губернатора Курской области Александр Чуркин, член Совета Федерации от Мурманской области Татьяна Кусайко.