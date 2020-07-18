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Общество

ВИДЕО: Удобнее и безопаснее - первые пассажиры поезда Псков – Великие Луки

Пригородный поезд РА-2 по маршруту Псков-Великие Луки совершил первый рейс из областного центра. Он будет ходить трижды в неделю. По вечерам в пятницу, субботу и воскресение. Обратно в те же дни — только с утра. Время выбрано так, чтобы пассажиры с Великих Луках попадали на Ласточку - поезд до Санкт-Петербурга. 

Новый рейс будет действовать в экспериментальном режиме как минимум до середины сентября — дальше, если, как надеются железнодорожники, маршрут будет востребован - то на маршрут РЖД поставят поезд РА- 3 - более современный: в три вагона с кондиционерами.

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