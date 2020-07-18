Более 2,4 млн рублей выделено на ремонт территории возле районного Дома культуры в Усвятах

09:25, 18 июля 2020, ПАИ

В Усвятах выделили более 2,4 млн рублей на ремонт территории возле районного Дома культуры. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников 17 июля провёл рабочую встречу с главой Усвятского района Дмитрием Петровым. Стороны обсудили ход реализации региональных проектов на территории муниципалитета, а также подготовку к празднованию тысячелетия со дня первого упоминания Усвят в летописи.

Михаил Ведерников положительно оценил работу руководства района по противодействию распространению коронавирусной инфекции, что приобретает особое значение, учитывая приграничное положение муниципалитета.

Дмитрий Петров доложил, что ряд важных инфраструктурных объектов приводится в порядок благодаря участию муниципалитета в реализации региональных проектов по основным направлениям. Так, в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» по направлению «Жильё и городская среда» уже отремонтированы две общественные территории. Более 2,4 млн рублей выделено на приведение в порядок пространства возле районного Дома культуры. Здесь произведено асфальтирование прилегающей территории на площади более 2,3 тысячи кв. м.

В сквере на Советской площади в Усвятах обустроена волейбольная площадка и установлен детский городок. На средства экономии дополнительно закуплены и установлены малые архитектурные формы, а также система видеонаблюдения. Общий объём выделенных средств – порядка 840 тысяч рублей.