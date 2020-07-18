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Общество

Уволенный по состоянию здоровья экс-игрок «Луки-Энергия» получит положенные выплаты

Положенные выплаты получит уволенный по состоянию здоровья экс-игрок «Луки-Энергия». Об этом рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в очередном видеообращении к местным жителям.

«Один известный блогер опубликовал ролик, где затронул скандальную историю, связанную с футболистом клуба «Луки-Энергия», - отметил губернатор, добавив, что у спортсмена обнаружили проблемы со здоровьем и был уволен без положенной выплаты.

«Этот вопиющий факт мы не оставили без внимания, в инцидент вмешалась администрация Великих Лук, - добавил глава региона. – Спортсмен получит все средства и ему компенсируют затраты на лечение».

Кроме того, в рамках заявки на сезон 2020/21 гг футболисты клуба впервые прошли углублённое медицинское обследование.

«Я считаю, что работать нужно по-человечески. В Псковской области это должно быть обязательным условием для всех», - подчеркнул Михаил Ведерников.

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