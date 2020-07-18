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Общество

Ремонт участка дороги Великие Луки – Усвяты будет завершён к осени

К осени планируют завершить ремонт участка дороги Великие Луки – Усвяты. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников 17 июля провёл рабочую встречу с главой Усвятского района Дмитрием Петровым.

К одному из важнейших проектов Дмитрий Петров отнёс ремонт участка региональной дороги Великие Луки – Усвяты протяжённостью 7,5 км.

Глава района отметил, что работы ведутся по графику и объект планируется к сдаче в третьем квартале 2020 года.

Глава региона положительно оценил темпы реализации региональных проектов в муниципалитете. Дополнительно Михаил Ведерников отметил, что в прошлом году по районам было распределено около 90 воркаут-площадок, в текущем году планируется установка ещё порядка 100 воркаут-площадок и 100 детских игровых площадок. Часть из них будет передана в муниципалитет. Глава региона поручил проработать вопросы их установки с жителями и представителями ТОС, чтобы они были действительно востребованы.

Участие в реализации региональных проектов, по словам главы района, позволит привести в порядок Усвяты к тысячелетию посёлка, которое будет праздноваться в 2021 году. Но работы ведутся и в рамках других программ.

«По вашему поручению создан организационный комитет, в муниципалитете действует рабочая группа, определены объекты, которые требуют первоочередного внимания», – отметил Дмитрий Петров.

Глава муниципалитета поблагодарил губернатора за содействие в переносе сроков ремонта Усвятской музыкальной школы с 2022 года на 2021 год. Муниципалитетом подготовлена проектная документация. Учреждение дополнительного образования пользуется большим спросом в районе, его ремонт станет большим подарком посёлку к знаменательной дате, заметил Дмитрий Петров.

Активная работа ведётся по ремонту Усвятской средней школы, ремонту улично-дорожной сети посёлка, а также модернизации районного Дома культуры. Для последнего объекта Дмитрий Петров попросил поддержки губернатора в части ремонта фасада, а также приобретения стеллажей в отремонтированную библиотеку. Глава региона отметил, что средства на ремонт фасада планируется заложить в бюджет на следующий год, а для приобретения библиотечного оборудования необходимо оформить заявку для участия в профильном региональном проекте по направлению «Культура».

В завершение встречи стороны обсудили судьбу усадьбы Родзянко в Усвятах. Глава муниципалитета отметил, что уже прорабатываются варианты использования здания в качестве многофункционального культурно-образовательного комплекса. Губернатор обозначил, что первоочередная задача – сохранить памятник архитектуры. Актуальные вопросы развития объекта культурного наследия будут обсуждены в ближайшее время на выездном совещании, которое по поручению Михаила Ведерникова проведёт первый вице-губернатор Вера Емельянова.

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