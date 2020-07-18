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Сегодня в Псковской области состоится благотворительный концерт в поддержку медиков
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Общество

Сегодня в Псковской области состоится благотворительный концерт в поддержку медиков

Благотворительный концерт в поддержку медиков состоится сегодня, 18 июля. Мероприятие пройдёт на базе отдыха «Скай Ранчо» в двух километрах от Изборска, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

На парковочной площадке с организованными въездами и выездами будут установлены экран и сцена, на которой в течении нескольких часов будут выступать музыканты города Пскова, среди которых группы Radio band, «Постоянные», «Красивая», Jellyfish-Mountain, DJ Costya Bic, Аркадий Галковский и Екатерина Андреева.

Зрители смогут посмотреть благотворительный концерт «Спасибо медикам», не выходя из своих машин, заезд состоится в 17:00. Начало концерта в 18:00.

Цель мероприятия – сбор средств в поддержку медицинских работников региона, перенёсших COVID-19. Все вырученные средства от концерта и акции будут направлены на приобретение реабилитационных курсовок и путёвок для врачей, медсестёр и фельдшеров.

Онлайн-трансляцию концерта можно будет увидеть в прямом эфире на YouTube-канале Театрально-концертной дирекции.

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