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Общество

Постановление об электронных трудовых книжках подписал Мишустин

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление об электронных трудовых книжках. Граждане смогут устраиваться на работу с электронной трудовой книжкой, пишет РИА Новости.

Электронная форма трудовой книжки – аналог бумажной, в которой есть информация о сотруднике, месте работы, дате приёма и увольнения, причине прекращении трудового договора.

Устраиваться на работу с электронным документом россияне смогут с 1 января 2021 года. Постановление вносит изменения в 55 нормативных актов о правилах ведения трудовых книжек.

Посмотреть электронную книжку можно в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда, на портале госуслуг, а также через приложения этих ресурсов для смартфонов. Кроме того, сведения из электронной книжки можно получить в виде бумажной выписки у последнего работодателя, в Пенсионном фонде или МФЦ.

До 1 июля 2020 года работодатели должны были письменно проинформировать сотрудников о возможности сделать выбор – оставить трудовую в бумажном формате или перейти на электронную. Заявление работнику нужно будет написать в период с 1 июля до 31 декабря. Электронная трудовая книжка будет иметь сведения с 2020 года.

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