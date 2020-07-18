В России коронавирусом за сутки заболели 6 234 человека
6 234 человека заболели коронавирусом в России за сутки. Такие данные приводит официальный Telegram-канал оперативного штаба Москвы по ситуации с коронавирусом.
За последние сутки от коронавируса скончались 124 человека, выздоровело – 7 490.
Всего на сегодняшний день в России выявлено 765 437 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 12 247 летальных исходов, выздоровело 546 863 человека.
В Псковской области количество умерших от коронавируса достигло 43.