В Псковской области завершён ремонт дороги Струги Красные – Ляды

11:46, 18 июля 2020, ПАИ

Ремонт дороги Струги Красные – Ляды был завершён в Псковской области. Дорога была отремонтирована по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщает администрация Псковской области.

Приемочная комиссия ГБУ ПО «Псковавтодор» оценила объем выполненных работ и подписала акт ввода объекта в эксплуатацию.

Дорожные работы проводились на участке км 1+200 — км 5+373 — от выезда из Струг Красных в сторону Ляд. Протяженность отрезка составила 4 км 173 м.

Компания выполнила очистку полосы отвода, устройство новых и прочистку имеющихся кюветов, отремонтировала около 30 тысяч кв. м асфальтобетонного покрытия по основному ходу и 168 кв. м на заездных карманах. Также проведено укрепление обочин шириной 1,5 метра, ремонт трёх водопропускных труб и двух автобусных остановок. На одной из них установлен автопавильон. Для обеспечения безопасности дорожного движения произведен ремонт барьерного ограждения. Осевая и краевая разметка нанесена термопластиком.

Окончание работ было запланировано на 14 августа, однако подрядчик справился с поставленной задачей на месяц раньше.

Средства на ремонт в объеме более 46,2 млн рублей были выделены из областного бюджета.