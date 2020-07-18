20-летняя фигуристка Екатерина Александровская покончила с собой в Москве

12:44, 18 июля 2020, ПАИ

В Москве покончила с собой 20-летняя фигуристка Екатерина Александровская. Тело девушки обнаружили на улице 1905 года в Москве, пишет ТАСС.

Предварительной причиной гибели стал суицид. Погибшая оставила записку со словом «люблю». Ранее фигуристка уже пыталась покончить с собой после перенесённой травмы.

Екатерина Александровская родилась 1 января 2020 года. В последнее время она представляла Австралию. В 2017 году стала чемпионкой мира среди юниоров по фигурному катанию в паре со спортсменом Харли Уиндзором, в том же году пара победила в юниорском финале Гран-при, они дважды становились чемпионами Австралии (в 2017-м и 2019 году).