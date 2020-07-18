Фестиваль «Псковские жемчужины» пройдёт в онлайн-формате

13:38, 18 июля 2020, ПАИ

В онлайн-формате пройдёт фестиваль «Псковские жемчужины». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское».

За событиями XIX Всероссийского фольклорного фестиваля «Псковские жемчужины» можно будет следить по публикациям в социальной сети «ВКонтакте».

Традиционный «пушкиногорский съезд» юных талантов его организаторы намерены освещать как у себя в сообществе, так и в официальной группе Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское».

Много лет творческие встречи, торжественные церемонии открытия и закрытия фестиваля, а также большая часть конкурсных прослушиваний проходили в музеях-усадьбах Пушкинского заповедника и в концертном зале музейного научно-культурного центра в посёлке Пушкинские Горы.

Ранее открытие фестиваля было запланировано на 26 июля, завершающий гала-концерт, а также круглый стол для руководителей, – на 31 июля.

Организаторами фестиваля в нынешнем году являются администрации Псковской области и Пушкиногорского района, Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Псковской области «Дом детства и юношества «Радуга», Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» при участии Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова.