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Общество

В Пушкинских Горах ребёнок чуть не погиб из-за укусов пчёл

Фото Андрея Степанова

Из-за укусов пчёл в Пушкинских горах чуть не погиб ребёнок. Об этом сообщил отец девочки, который обратился к губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову с просьбой принять меры по закрытию незаконной пасеки.

«2 недели назад у нашей дочери случился анафилактический шок из-за укуса пчёл с соседней пасеки», - рассказал местный житель Артём Иванов.

Ребёнок был в критическом состоянии, но благодаря матери, которая работает педиатром, девочку удалось спасти.

«Пасека расположена с нарушением закона о пчеловодстве, - отметил местный житель. – Но администрация Пушкиногорского района никак не реагирует, помогите остановить этот беспредел».

Михаил Ведерников поручил заместителю губернатора по экономике и инвестициям Нинель Салагаевой разобраться с ситуацией и доложить о её результатах.

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В Пушкинских Горах ребёнок чуть не погиб из-за укусов пчёл
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В Пушкинских Горах ребёнок чуть не погиб из-за укусов пчёл

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