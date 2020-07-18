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Мужчина пострадал в лобовом столкновении в Печорском районе

Пассажир автомобиля Chevrolet пострадал в результате лобового столкновения автомобилей Chevrolet и ВАЗ-2109. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД Росси по Псковской области в городе Пскове.

ДТП произошло 17 июля около 19.45 на 13 километре автодороги Неёлово-Печоры Печорского района. Водитель автомобиля Chevrolet, 25-летний пскович, при совершении обгона не убедился в безопасности маневра. Он выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с ВАЗ-2109.

Автомобилем ВАЗ-2109 управлял 28-летний житель деревни Усадище Печорского района. Как сообщили в ведомстве, у водителя имелись признаки алкогольного опьянения.

В результате ДТП пострадал 54-летний пассажир автомобиля Chevrolet. Пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение.

По данному факту проводится проверка.

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