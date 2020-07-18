Двух вандалов задержали за надписи на стенах зданий в Пскове

14:42, 18 июля 2020, ПАИ

В Пскове за надписи на стенах зданий задержали двух вандалов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Ночью 18 июля в центре города, на улице Советской, внимание пешего патруля ППС привлекли молодые люди, у одного из которых в руках был баллончик с краской, а на коже и одежде следы красящего вещества.

Компанию задержали и доставили в отдел полиции. Оказалось, что 19-летние парни имели при себе несколько баллонов цветной краски. Они рассказали сотрудникам полиции, что разрисовали десятки стен домов в центре города. Участие в этом принимали также их друзья и девушки.

За противоправные деяния на псковичей были составлены административные протоколы по статье 2.30 закона Псковской области об административных правонарушениях. За нанесение изображения на любую поверхность без согласия на то собственника помещения или сооружения граффитчики наказываются штрафом от 1 000 до 2 000 рублей.