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Общество

Трёх повторно севших за руль нетрезвыми водителей выявили в Псковской области

В Пскове, Опочке и Великих Луках полицейские задержали нетрезвых водителей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В ночь на 18 июля у жилого дома на улице Ипподромной в Пскове полицейские остановили для проверки автомобиль марки ВАЗ - 2110. За рулём находился 36-летний пьяный мужчина.

В Опочецком районе 17 июля в вечернее время на 3 км автодороги «Опочка-Варыгино» сотрудники ГИБДД остановили автомобиль УАЗ 3519 для проверки документов. За рулём находился 29-летний житель Опочки. В ходе проверки было установлено, что гражданин находится в состоянии алкогольного опьянения.

Утром того же дня в Великих Луках на улице Автомобильной остановили автомобиль Fiat, за рулём которого также был 43-летний пьяный водитель.

Все водители дали признательные показания. По данным фактам проводится проверка.

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