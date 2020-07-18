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Спорт

Соревнования по воркауту в режиме онлайн пройдут в Пскове

Соревнования по воркауту «Твой максимум» в режиме онлайн пройдут в Пскове c 20 по 27 июля, сообщил Псковскому агентству информации лидер регионального движения Street Workout Виталий Дидыч.

«Соревнования пройдут в двух форматах: парням предстоит выполнить за один подход максимальное количество подтягиваний на турнике, а девушкам за один подход необходимо отжаться от пола максимальное количество раз», – пояснил Виталий Дидыч.

Свой результат необходимо зафиксировать на видео, опубликовать в своих социальных сетях или прислать в сообщество Street Workout Pskov в социальной сети «ВКонтакте». Обязательные хештеги: #Твоймаксимумпсков, #ФИОиВашРезультат, #псков_street_workout

Также видео можно прислать на e-mail: workout.pskov@gmail.com.

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