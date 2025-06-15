Инцидент с аэростатом произошёл на соревнованиях в Великих Луках

22:38, 14 июня 2025, ПАИ

Организаторы Международной встречи воздухоплавателей, которая проходит в эти дни в Великих Луках, прокомментировали инцидент с аэростатом на соревнованиях. Об этом сообщается в телеграм-канале «Воздухоплавание / Великие Луки».

«Гости 29-й Международной встречи воздухоплавателей! По поводу инцидента с аэростатом сообщаем следующее: метеоусловия были в пределах допустимых норм, опасных явлений не зафиксировано. В прибрежной зоне произошёл сдвиг ветра, что привело к резкому снижению высоты теплового аэростата. К счастью, никто не пострадал», – отметили организаторы.

Сообщается, что полёты прошли в полном объёме и без происшествий.