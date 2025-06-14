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Подведены итоги индивидуальной велогонки на призы Юрия Захарова

Подведены итоги индивидуальной велогонки на Кубке Псковской области и первенстве Пскова по велоспорту на призы победителя велогонки мира Юрия Захарова. Об этом ПАИ сообщили организаторы соревнований.

Фото: организаторы соревнований

Больше всего золотых медалей на счету у воспитанников школы высшего спортивного мастерства по велоспорту и триатлону в Санкт-Петербурге. Победы одержали Алина Агапова, Степан Смоленцев, Антонина Грачева, Филипп Евсеев, Мирослава Горбачева и Михаил Бурак.

Победами отличились и спортсмены Псковской области. Воспитанники спортшколы «Олимп» Олеся Семёнова и Елизавета Слесарева завоевали золото в своих группах. Также гонку выиграли великолучанин Максим Степанов и пскович Павел Моленко. Среди ветеранов верх взяли велогонщики из Твери Юрий Филиппов и Сергей Сердюк.

Напомним, что 15 июня в Пскове пройдёт кольцевая гонка. Для проведения соревнования временно закроют движение на нескольких улицах города.

Отметим, что посвящённое Дню России первенство Пскова по велосипедному спорту на призы МСМК, чемпиона Советского Союза, победителя велогонки мира Юрия Захарова проходит ежегодно.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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